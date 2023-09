Stand: 04.09.2023 12:54 Uhr SSC Schwerin monatelang ohne Hölzig

Volleyball-Bundesligist SSC Schwerin muss bis zu neun Monate auf Anne Hölzig verzichten. Das teilte der Club am Montag mit. Damit wird die Außenangreiferin höchstwahrscheinlich die komplette Saison verpassen. Die 26 Jahre alte Nationalspielerin hatte sich im Europameisterschafts-Achtelfinale am 27. August gegen Polen (0:3) eine schwere Verletzung am linken Knie zugezogen. Bei der Operation am Freitag wurden das gerissene vordere Kreuzband, ein Meniskusriss und ein Knorpelschaden behoben. Ob der SSC noch einmal auf dem Transfermarkt tätig wird, wurde nicht mitgeteilt. Das erste Bundesliga-Spiel bestreitet das Team von Trainer Felix Koslowski am 7. Oktober bei den Ladies in Black Aachen. | 04.09.2023 12:54