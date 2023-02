Stand: 18.02.2023 21:28 Uhr SSC Schwerin mit knappem Sieg in Wiesbaden

Den Volleyballerinnen des SSC Schwerin ist die Generalprobe für das Pokalfinale am kommenden Sonntag gegen den SC Potsdam nur teilweise geglückt. Die Mannschaft von Trainer Felix Koslowski setzte sich am Samstagabend in der Bundesliga beim VC Wiesbaden zwar mit 3:2 (20:25, 25:23, 25:14, 22:25, 15:13) durch, gab aber trotz des Sieges einen Punkt ab. | 18.02.2023 21:26