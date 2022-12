Stand: 27.12.2022 19:27 Uhr SSC Schwerin mit klarem Sieg gegen Münster, Giesen verliert

Im Kampf um einen der vier Top-Ränge in der Volleyball-Bundesliga der Frauen ist dem SSC Schwerin ein Erfolg gegen einen Mitkonkurrenten gelungen. Am Dienstagabend setzte sich die Mannschaft von Trainer Felix Koslowski mit 3:0 (25:16, 25:19, 25:19) gegen den USC Münster durch und festigte damit den dritten Tabellenplatz. Bei den Männern kassierten die Grizzlys Giesen eine 1:3 (19:25, 22:25, 25:18, 27:29)-Niederlage in Düren und sind weiter Tabellenvierter. | 27.12.2022 21:14