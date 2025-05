Stand: 15.05.2025 12:22 Uhr SSC Schwerin holt Nationalspielerin Kirchhoff

Volleyball-Meister SSC Schwerin hat Nationalspielerin Mia Kirchhoff verpflichtet. Wie der Verein mitteilte, kommt die 20-Jährige vom Ligakonkurrenten USC Münster und soll das Team auf der Diagonalposition verstärken. Vertragsdetails gab der Verein nicht bekannt. Kirchhoff sei "eine der absoluten Schlüsselspielerinnen in der diesjährigen Mannschaft von Münster" gewesen, sagte SSC-Coach Felix Koslowski. In der Hauptrunde belegte sie mit 373 Punkten Rang sechs in der Topscorerliste. | 15.05.2025 12:14