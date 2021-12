Stand: 29.12.2021 15:46 Uhr SSC Schwerin holt Diagonalangreiferin Samedy

Nach der Trennung von Kertu Laak Anfang Dezember haben die Bundesliga-Volleyballerinnen des SSC Schwerin Verstärkung gefunden. Die US-Amerikanerin Stephanie Samedy wechselt vom Minnesota College zu den Mecklenburgerinnen. Die 1,88 Meter große Samedy traf am Mittwoch im Deutschland ein und soll am 5. Januar in der Partie beim SC Potsdam erstmals für den SSC spielen. "Stephanie hat die College Liga nicht nur in der letzten Saison, sondern über die vergangenen Jahre maßgeblich geprägt und wird eine absolute Verstärkung für uns sein", sagte SSC-Coach Felix Koslowski über die Neue, die ihren ersten Vertrag in Europa unterschrieben hat. | 29.12.2021 15:46