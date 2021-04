Stand: 29.04.2021 15:21 Uhr SSC Schwerin holt Außenangreiferin Hölzig

Der Kader des SSC Schwerin für die kommende Saison in der Volleyball-Bundesliga nimmt weiter Gestalt an. Annegret Hölzig vom Ligakonkurrenten Straubing schließt sich dem Pokalsieger an. Das teilte der Club am Donnerstag mit. "Schwerin war für mich schon immer ein Verein, der zu den besten Deutschlands zählt und ich freue mich riesig, einmal in Schwerin zu spielen", sagte die 23 Jahre alte Außenangreiferin. | 29.04.2021 15:21