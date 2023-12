Stand: 16.12.2023 23:28 Uhr SSC Schwerin feiert neunten Sieg im neunten Spiel

Die SSC-Volleyballerinnen haben ihren Spitzenplatz in der Bundesliga untermauert. Am Sonnabend bezwangen die Schwerinerinnen in ihrem letzten Heimspiel des Jahres die Ladies in Black aus Aachen mit 3:0 (25:18, 31:29, 25:22) und feierten damit im neunten Spiel den neunten Sieg. Die Partie markierte zwar den offiziellen Start in die Rückrunde, allerdings bestreitet der SSC erst am kommenden Dienstag sein bislang verlegtes Hinrundenspiel gegen den MTV Stuttgart. Überblick | 16.12.2023 20:05