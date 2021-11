Stand: 13.11.2021 21:08 Uhr SSC Schwerin feiert dritten Sieg in Folge

Die Volleyballerinnen des SSC Schwerin haben ihre Erfolgsbilanz in der Bundesliga ausgebaut. Die Mannschaft von Trainer Felix Koslowski gewann am Sonnabend mit 3:1 (25:12, 20:25, 25:17, 25:16) beim USC Münster und kam damit zum dritten Sieg in Serie. Damit haben sich die Mecklenburgerinnen, die zum Saisonstart drei Niederlagen hinnehmen mussten, ins Mittelfeld der Tabelle vorgearbeitet. Ergebnisse/Tabelle | 13.11.2021 21:07