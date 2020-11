Stand: 20.11.2020 13:10 Uhr SSC Schwerin erhält 100.000 Euro vom Land

Die Bundesliga-Volleyballerinnen des SSC Schwerin erhalten 100.000 Euro vom Land Mecklenburg-Vorpommern für die Teilnahme an der Champions League. Das teilte das Ministerium für Soziales, Integration und Gleichstellung mit. "Eine Nichtteilnahme des Vereins an diesem europäischen Wettbewerb wäre ein herber Rückschlag für den Volleyballsport in der Region", sagte Sportministerin Stefanie Drese (SPD) dazu. Die Unterstützung sei eine "allgemeine Sportförderungsmaßnahme des Landes Mecklenburg-Vorpommern". | 20.11.2020 13:08