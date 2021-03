Stand: 11.03.2021 19:31 Uhr SSC Schwerin chancenlos gegen Dresdner SC

Für die Volleyball-Frauen des SSC Schwerin gibt es in der Bundesliga gegen den Dresdner SC nichts zu bestellen. Die Mecklenburgerinnen mussten sich am Donnerstagabend in eigener Arena mit 0:3 (22:25, 21:25, 12:25) geschlagen geben - schon im Hinspiel hatte es eine Niederlage in jener Höhe gesetzt. Im Supercup und im Halbfinale des DVV-Pokals waren dem SSC dagegen Siege gegen die Sächsinnen gelungen. Schwerin ist vor dem letzten Hauptrundenspieltag Tabellenvierter. Ergebnisse und Tabelle | 11.03.2021 19:30