Stand: 26.03.2021 12:13 Uhr SSC Schwerin: Triple-Traum motiviert

Auch wenn der Start in die Bundesliga-Play-offs gegen Suhl (2:1) etwas rumpelig war, halten die Volleyballerinnen des SSC Schwerin an ihrem Triple-Ziel fest. "Es hat noch keine Mannschaft geschafft, Supercup, Pokal und Meisterschaft in einem Jahr zu gewinnen", beschrieb Trainer Felix Koslowski die Motivation seines Teams. Gleichwohl sieht er den Halbfinalgegner MTV Stuttgart vor dem ersten Duell der "Best of Three"-Serie am Sonnabend (18 Uhr) in der Favoritenrolle. | 26.03.2021 12:12