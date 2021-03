Stand: 18.03.2021 12:05 Uhr SSC Schwerin: Koslowski weiter zuversichtlich

Trotz der Auftakt-Niederlage seiner Volleyballerinnen in den Viertelfinal-Play-offs beim VfB Suhl gibt sich Trainer Felix Koslowski vom SSC Schwerin zuversichtlich. "Wir werden unsere Ärmel hochkrempeln und um das Weiterkommen kämpfen", sagte der Coach vor dem zweiten Duell am Sonnabend in Schwerin. Koslowski verwies auf die Saison 2012, in der der SSC ebenfalls das Viertelfinal-Hinspiel in Thüringen 2:3 verlor, sich aber am Ende durchsetzte und später Meister wurde. "Vielleicht ist es das, was man braucht, diese Riesenspannung zu haben. Durch die Hölle zu gehen und dann bereit zu sein, eine Meisterschaft zu gewinnen." | 18.03.2021 12:04