Stand: 16.10.2021 12:40 Uhr SSC-Coach Koslowski trotz Pleitenserie: "Habe viel Gutes gesehen"

Beim SSC Schwerin zeigt man sich trotz der 0:3-Niederlage gegen den Dresdner SC und dem vierten verlorenen Spiel in Serie weiter optimistisch. "Viele Sachen, an denen wir gearbeitet haben, haben deutlich besser funktioniert." Es sei nach wie vor ein Prozess der Mannschaftsfindung, ergänzte er. "Aber ich habe sehr viel Gutes gesehen. Wir haben sehr mutig gespielt. Die Mannschaft nimmt sich viel vor, sie will. Das gilt es, im Fokus zu behalten." | 16.10.2021 12:39