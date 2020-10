Stand: 28.10.2020 12:35 Uhr SSC-Coach Koslowski: "Nicht von der Bildfläche verschwinden"

Für Felix Koslowski geht es in der andauernden Corona-Pandemie um mehr als Siege und Niederlagen: "Es geht darum, unseren Sport am Leben zu halten, präsent zu bleiben, nicht von der Bildfläche zu verschwinden", wird der Trainer der Bundesliga-Volleyballerinnen des SSC Schwerin auf der Club-Homepage zitiert. Er sei froh über jede Partie, die ausgetragen werden könne, so der 36 -Jährige, der mit dem Saisonstart (vier Siege aus vier Spielen) sehr zufrieden ist. | 28.10.2020 12:34