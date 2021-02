Stand: 25.02.2021 10:21 Uhr SHFV-Präsidium berät über Spielbetrieb

Das Präsidium des Schleswig-Holsteinischen Fußballverbandes hat am Mittwoch über die aktuelle Lage im Amateurfußball beraten. Im Vordergrund stehe "dass fußballbegeisterte Menschen – insbesondere Kinder und Jugendliche – auf die Plätze zurückkehren können, sobald dies die Verfügungslage erlaubt", erklärte Sabine Mammitzsch, Vizepräsidentin Spielbetrieb im SHFV. Das Präsidium will in einer außerordentlichen Sitzung am 10. März über die Fortsetzung des Spielbetriebs der laufenden Saison entscheiden. Die Ergebnisse der kommenden Ministerpräsidenten-Konferenz am 3. März werden dann mitberücksichtigt. | 24.02.2021 10:18