Stand: 28.04.2021 13:57 Uhr SHFV-Boss zur DFB-Krise: "Brauchen neues Führungsgremium"

Der schleswig-holsteinische Verbandsboss Uwe Döring hat massive Kritik an der Führungsspitze des Deutschen Fußball-Bundes geübt. "So kann es nicht weitergehen", sagte Döring über den Machtkampf, der zuletzt in einem Nazi-Vergleich des DFB-Präsidenten Fritz Keller gipfelte: "Eigentlich brauchen wir ein komplettes neues Führungsgremium." Damit griff er auch Vizepräsident Rainer Koch, Generalsekretär Friedrich Curtius und Schatzmeister Stephan Osnabrügge an. Keller hatte laut Medienberichten in einer Sitzung Koch mit dem Nazi-Richter Roland Freisler verglichen. Der Fall beschäftigt nun die DFB-Ethikkommission. | 28.04.2021 13:53