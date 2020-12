Stand: 02.12.2020 08:10 Uhr SH unterstützt Handball-Clubs mit über 500.000 Euro

Schleswig-Holstein unterstützt die Handball-Bundesligisten des Landes in der gegenwärtigen Corona-Pandemie mit etwas mehr als einer halben Million Euro. Wie die "Lübecker Nachrichten" am Mittwoch berichteten, erhalten die Erstligisten THW Kiel und SG Flensburg-Handewitt je 200.000 Euro. An den Männer-Zweitligisten VfL Lübeck-Schwartau gehen 100.000 Euro und an die Zweitliga-Frauen des TSV Nord-Harrislee 27.710,55 Euro. | 02.12.2020 14:53