Stand: 27.11.2021 12:39 Uhr SH-Fußballverband: Saison fortsetzen, Spielabsagen ermöglichen

Der Schleswig-Holsteinische Fußballverband will auf Grundlage der neuen Landesverordnung den Spielbetrieb für Amateurmannschaften fortführen. Das sei jedoch kein Muss, sondern gelte für Mannschaften, "die weiterhin spielen möchten", hieß es. Zugleich betonte der Verband in einer Erklärung, "unkomplizierte Spielabsagen zu ermöglichen, sofern Corona-(Verdachts-)Fälle oder Bedenken vorliegen". Insbesondere der Trainingsbetrieb für Kinder- und Jugendliche solle aufrechterhalten bleiben. Diese sollten sich "in der aktuell schwierigen Lage zum Wohle der körperlichen und geistigen Gesundheit unter fachmännischer Anleitung auch unabhängig vom Spielbetrieb weiter an der frischen Luft bewegen können", heißt es in der Mitteilung. | 27.11.2021 12:38