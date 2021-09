Stand: 10.09.2021 11:04 Uhr SG Flensburg-Handewitt mehrere Wochen ohne Röd

Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt muss einen personellen Rückschlag verkraften. Der norwegische Rückraumspieler Magnus Röd fällt aufgrund eines Anrisses der Patellasehne mehrere Wochen aus. "Es fängt so an, wie es aufgehört hat. Wir haben aber in der vergangenen Saison bereits gezeigt, dass wir an solchen Situationen wachsen", sagte SG-Trainer Maik Machulla. Damit fehlt Röd den Flensburgern auch im Landesderby beim THW Kiel am 19. September. | 10.09.2021 11:04