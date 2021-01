Stand: 21.01.2021 11:37 Uhr SG Flensburg-Handewitt holt Löwe Petersson zurück

Rückraumspieler Alexander Petersson wechselt mit sofortiger Wirkung in der Handball-Bundesliga von den Rhein-Neckar Löwen zur SG Flensburg-Handewitt. Die Schleswig-Holsteiner reagieren damit auf die verletzungsbedingten Ausfälle von Franz Semper und Jacob Heinl. Der 40-jährige Isländer ist aktuell bei der WM in Ägypten im Einsatz. "In diesen Zeiten einen Spieler mit dieser Qualität zu verpflichten, ist für die SG ein echter Glücksfall", sagte SG-Trainer Maik Machulla: "Alex kennt Flensburg und bringt viel Erfahrung mit, so können wir die Belastung gut verteilen." Bereits von 2007 bis 2010 hatte Petersson für die Schleswig-Holsteiner gespielt. | 21.01.2021 11:33