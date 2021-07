Stand: 28.07.2021 14:43 Uhr SG Flensburg-Handewitt bereitet sich ohne Olympia-Teilnehmer vor

Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt wird am Montag mit einem Rumpfkader in die Saisonvorbereitung starten. Zehn Aktive sind derzeit bei den Olympischen Spielen. Nach der Rückkehr aus Tokio werden die Olympia-Fahrer noch einige Tage Pause erhalten, wie der Verein am Mittwoch mitteilte. Trainer Maik Machulla hat deshalb die Trainingsgruppe mit Nachwuchsspielern aufgefüllt. Bislang wurden nur zwei Testspiele vereinbart: am 18. August beim dänischen Erstligisten Team Tvis Holstebro und am 25. August beim HC Midtjylland in Herning. | 28.07.2021 14:43