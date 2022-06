Stand: 16.06.2022 11:30 Uhr SG Flensburg-Handewitt: Trainingsstart am 24. Juli

Im Gegensatz zum Vorjahr (zehn Tage) haben die Handballer der SG Flensburg-Handewitt diesmal eine richtige Sommerpause. Erst am 24. Juli bittet Chefcoach Maik Machulla sein Team wieder zum Training. Vom 12. bis 19. August ist das Trainingslager im dänischen Juelsminde angesetzt - mit Testspielen gegen den Erstligisten Skanderborg Handbold (14. August) und Zweitligist TMS Ringsted (17. August). Am 19. August werden in der "Hölle Nord" Holger Glandorf und Lasse Svan verabschiedet, eine Woche später (26. - 28. August) nehmen die Flensburger mit Kielce und dem THW Kiel am Jubiläumsturnier des HC Veszprém in Ungarn teil. | 16.06.2022 11:29