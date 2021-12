Stand: 21.12.2021 15:48 Uhr SG Flensburg-Handewitt: Operation bei Johannessen

Wegen anhaltender Adduktorenbeschwerden muss sich Rückraumspieler Göran Sögard Johannessen vom Handball-Bundesligisten SG Flensburg-Handewitt einer Operation unterziehen. Das teilten die Norddeutschen am Dienstag mit. Der norwegische Nationalspieler wird diesen Eingriff in Berlin vornehmen lassen. In den vergangenen Monaten hatte Johannessen die immer wieder kehrenden Nervenschmerzen konservativ behandelt und trotzdem gespielt. Wie lange der 27-Jährige ausfällt, steht noch nicht fest. | 21.12.2021 15:47