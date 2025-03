Stand: 14.03.2025 15:00 Uhr SG Flensburg-Handewitt: Nachwuchsspieler Knutzen bekommt Profivertrag

Nachwuchsspieler Thilo Knutzen hat bei der SG Flensburg-Handewitt seinen ersten Profivertrag unterschrieben. Das gaben die Schleswig-Holsteiner am Freitag bekannt. Damit wird auch in der kommenden Spielzeit der 16. Kaderplatz der SG von einem Nachwuchsspieler besetzt. Der 20-Jährige ist ein echter "Flensburger Jung", der 2,13 Meter große Rückraumspieler hat in der Flensburg-Akademie alle Jugendmannschaften durchlaufen. "Als Talent aus unserer Akademie und als Flensburger Jung, macht es uns natürlich doppelt stolz", so der SG-Geschäftsführer Holger Glandorf. | 14.03.2025 15:00