Stand: 27.11.2020 17:40 Uhr Rückschlag für Grizzlys Wolfsburg beim DEL-Turnier

Die Grizzlys Wolfsburg haben beim Saisonvorbereitungsturnier der Deutschen Eishockey Liga (DEL) in Köln einen Rückschlag im Kampf um den Einzug ins Halbfinale hinnehmen müssen. Die Niedersachsen unterlagen am Sonnabend der Düsseldorfer EG mit 2:3 nach Verlängerung. Den Siegtreffer erzielte Daniel Fischbuch in der 62. Minute. Damit zog die DEG an Wolfsburg vorbei auf Rang zwei, der zum Einzug ins Semifinale berechtigt. Bremerhaven ist Tabellenführer und für das Halbfinale qualifiziert. | 28.11.2020 19:25