Rückraumspieler Mensing wechselt zur SG Flensburg-Handewitt

Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt hat Ersatz für den verletzten Rückraumspieler Lasse Möller gefunden. Vom dänischen Erstligisten TTH Holstebro wechselt Aaron Mensing an die Förde. Der 23-Jährige erhält einen Zweijahresvertrag. Der gebürtige Sonderburger beeindruckte in der abgelaufenen Saison mit 176 Toren in 33 Partien und wurde in das All-Star Team gewählt. Mensing spielte einst in der SG-Jugend, ehe er 2012 nach Dänemark ging. | 29.06.2021 11:11