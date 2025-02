Stand: 12.02.2025 14:19 Uhr Rückraumspieler Henri Papst verlässt den THW Kiel

Rückraumspieler Henri Papst kehrt dem deutschen Handball-Rekordmeister THW Kiel im Sommer den Rücken. Der gebürtige Hamburger wechselt zum Zweitligisten TuS N-Lübbecke, wie der Bundesligist am Mittwoch mitteilte. Papst war 2018 aus der Jugend des TSV Ellerbeck zu den "Zebras" gewechselt. Der 21-Jährige kam bis dato zu 20 Profi-Einsätzen für den THW. "Ich nehme sehr, sehr viel mit aus meiner Zeit hier in Kiel. Nun möchte ich mit viel Spielzeit den nächsten Schritt in meiner Entwicklung und in meiner Karriere machen", sagte Papst. | 12.02.2025 14:18