Rückkehrer Mees soll Holstein Kiel verlassen

Stürmer Joshua Mees hat beim Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel offenbar keine Zukunft mehr. Die KSV will den 27-Jährigen abgeben. "Die Dinge sind klar mit ihm besprochen. Jetzt warten wir mal ab, was bis zum Ende der Transferperiode gegebenenfalls noch passiert", sagte KSV-Sportchef Uwe Stöver dem "kicker". Mees war in der vergangenen Saison an den SSV Jahn Regensburg ausgeliehen und kehrte im Sommer an die Förde zurück. In den bisherigen drei Pflichtspielen schaffte er nicht den Sprung in den Spieltagskader. | 14.08.2023 11:52