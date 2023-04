Stand: 08.04.2023 10:15 Uhr Rückenprobleme: Frohms-Einsatz gegen Brasilien fraglich

Nach ihrer Glanzleistung beim 1:0 (0:0) in den Niederlanden ist der Einsatz von Fußball-Nationaltorhüterin Merle Frohms im Länderspiel gegen Brasilien am Dienstag fraglich. Die Spielerin vom VfL Wolfsburg wurde in Sittard mit Rückenproblemen ausgewechselt, Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg konnte am Freitagabend für den nächsten WM-Härtetest in Nürnberg "noch keine Prognose stellen". | 08.04.2023 10:25