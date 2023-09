Stand: 10.09.2023 12:54 Uhr Rudern: Marcus Klemp löst Ticket für Paralympics in Paris

Marcus Klemp hat bei der Para-Ruder-Weltmeisterschaft im serbischen Belgrad sein Ticket für die Paralympics im kommenden Jahr in Paris gelöst. Der Rostocker setzte sich in der Bootsklasse PR1-Einer in einem Feld aus 21 Booten durch. Über den Hoffnungslauf und das anschließende Halbfinale schaffte er es unter die besten Sechs und holte damit den Quotenplatz. Im Finalrennen am Sonntag rechnet er sich Medaillenchancen aus. Klemp, der für den Olympischen Ruderclub Rostock antritt, war bereits vor zwei Jahren bei den Spielen in Tokio vertreten. | 10.09.2023 12:54