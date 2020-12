Stand: 22.12.2020 16:03 Uhr Rudern: Bundestrainer Holtmeyer hört nach Olympia auf

Bundestrainer Ralf Holtmeyer (Osnabrück) beendet seine erfolgreiche Laufbahn beim Deutschen Ruderverband (DRV) nach den Olympischen Spielen in Tokio. Das teilte der DRV am Dienstag mit. Anschließend wird Christian Felkel die Vorbereitung auf die Sommerspiele 2024 in Paris übernehmen. Der künftige leitende Bundestrainer soll bereits ab März des kommenden Jahres eingearbeitet werden. | 22.12.2020 16:02