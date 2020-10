Stand: 08.10.2020 09:19 Uhr Ruder-EM in Polen "wie eine Überraschungsbox

Die deutschen Ruderer starten mit großen Fragezeichen in die am Freitag beginnende EM im polnischen Posen. "Es ist wie eine Überraschungsbox", sagte Richard Schmidt aus dem Deutschland-Achter: "Wie gut wir sind, wird sich zeigen." Auch Einer-Senkrechtstarter Oliver Zeidler fehlen die Vergleiche zur Konkurrenz. "Ich weiß überhaupt nicht, wie die anderen drauf sind", sagte der frühere Schwimmer. Für den Deutschen Ruderverband (DRV) ist es 2020 die einzige internationale Regatta. Der DRV ist mit 63 Sportlern in 19 Bootsklassen auf dem Maltasee am Start. | 08.10.2020 09:06