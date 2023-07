Stand: 22.07.2023 14:39 Uhr Rothenbaum: Zverev zum Auftakt gegen Slowaken Molcan

Der an Nummer vier gesetzte Lokalmatador Alexander Zverev trifft beim Tennis-Turnier am Hamburger Rothenbaum in der ersten Runde auf den Slowaken Alex Molcan. Das ergab die Auslosung am Sonnabend. Im Falle eines Sieges käme es danach zu einem deutschen Duell, Gegner wäre dann entweder Maximilian Marterer oder Rudolf Molleker. Bei den Damen trifft die Hamburgerin Eva Lys in der ersten Runde auf die an Nummer zwei gesetzte Ägypterin Mayar Sherif. Tamara Korpatsch (Hamburg) bekommt es mit Maria Carlé (Argentinien) zu tun, Ella Seidel (Hamburg) mit Jule Niemeier (Dortmund) und Noma Noha Akugue (Reinbek) mit Laura Pigossi (Brasilien). Die Hamburg European Open starten am Montag. | 22.07.2023 14:30