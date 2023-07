Stand: 30.07.2023 14:26 Uhr Rothenbaum: Tennis-Duo Pütz/Krawietz triumphiert im Doppel

Kevin Krawietz und Tim Pütz haben das Doppel-Finale beim Tennis-Turnier am Hamburger Rothenbaum gewonnen. Das an Nummer drei gesetzte deutsche Duo bezwang am Sonntag die Belgier Sander Gille und Joran Vliegen mit 7:6 (7:4), 6:3. Seit Jahresbeginn sind Krawietz und Pütz gemeinsam auf Tour und holten sich in der Hansestadt den ersten gemeinsamen ATP-Erfolg. | 30.07.2023 14:05