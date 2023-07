Stand: 06.07.2023 18:43 Uhr Rostocker Basketballer holen Amerikaner Lockett

Basketball-Bundesligist Rostock Seawolves hat den amerikanischen Flügelspieler Eric Lockett verpflichtet. Der 27-Jährige spielte zuletzt für den tschechischen Club ERA Nymburg und erhielt in Rostock einen Einjahresvertrag, teilten die Seewölfe am Donnerstagabend mit. Der zweite Rostocker Neuzugang für die kommende Saison spielte vor seiner Zeit in Tschechien bereits in Großbritannien, Katar und Griechenland. | 06.07.2023 18:40