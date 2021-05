Stand: 14.05.2021 17:03 Uhr Rostock Seawolves verzichten auf Wildcard-Antrag

Nach dem verpassten Aufstieg in die Basketball-Bundesliga wollen sich die Rostock Seawolves auch nicht um die von der BBL ausgeschriebene Wildcard bewerben. Diese Entscheidung habe der Vorstand des Stammvereins EBC Rostock e.V. in dieser Woche getroffen, teilte der Club am Freitag mit. "Wir wollen uns den Weg in die Erste Liga nicht erkaufen. Unsere Philosophie ist es, dass wir das Ganze sportlich erreichen wollen. Das ist das Wichtigste für uns", betonte der Vereinsvorsitzende André Jürgens. Rasta Vechta, sportlich aus der Bundesliga abgestiegen, hatte hingegen zuletzt einen Antrag gestellt. | 14.05.2021 17:02