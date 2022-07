Stand: 22.07.2022 09:14 Uhr Rostock Seawolves verpflichten US-Point-Guard Lewis

Basketball-Bundesligist Rostock Seawolves hat den ersten Neuzugang für die kommende BBL-Saison verpflichtet. Der US-amerikanische Aufbauspieler JeQuan Lewis hat beim Aufsteiger einen Ein-Jahres-Vertrag unterschrieben. Zuletzt spielte der 27-Jährige in Estland für Kalev Tallinn, davor war er in Israel, Griechenland und Korea aktiv. "Er war immer ein Leader in den Teams, in denen er gespielt hat. Er wird uns auf der Point-Guard-Position neue Qualität geben", sagte Seawolves-Headcoach Christian Held. | 22.07.2022 09:13