Rostock Seawolves verlieren das BBL-Nordduell mit Rasta Vechta

Der Negativlauf der Rostock Seawolves in der Basketball Bundesliga (BBL) hält an. Am Mittwochabend unterlagen die Mecklenburger im Nordduell Aufsteiger Rasta Vechta mit 77:92 (45:45). Derrick Alston Jr. war mit 25 Punkten bester Werfer der Partie, für Vechta erzielte Ryan Schwieger 18 Zähler. Während die Niedersachsen als Tabellenfünfter weiter klar auf Play-off-Kurs sind, können die Rostocker als 14. das Saisonfinale praktisch abhaken. | 14.02.2024 20:27