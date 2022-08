Stand: 09.08.2022 08:45 Uhr Rostock Seawolves verlängern mit Ilzhöfer

Basketball-Profi Stefan Ilzhöfer hat seinen Vertrag bei den Rostock Seawolves um zwei Jahre bis 2024 verlängert. Der 27-Jährige ist damit der elfte Spieler, mit dem der Aufsteiger in seine erste Saison in der Bundesliga geht. Ilzhöfer blickt auf bereits 53 Erstliga-Einsätze für Frankfurt zurück, bei den Skyliners spielte er von 2013 bis 2017. Nach drei Jahren in Trier (2017-2020), wo er mit dem heutigen Seawolves-Coach Christian Held zusammen arbeitete, zog es den Flügelspieler im Sommer 2020 nach Rostock. | 09.08.2022 08:45