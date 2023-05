Stand: 13.05.2023 19:54 Uhr Rostock Seawolves verlängern mit Forward Theis

Basketball-Bundesligist Rostock Seawolves hat den Vertrag mit Sid-Marlon Theis um zwei Jahre bis 2025 verlängert. "Es ist beeindruckend, wie sich der Standort in den letzten drei Jahren entwickelt hat und dass man diesen Weg gemeinsam gegangen ist", sagte Theis, der sich den Mecklenburgern im Sommer 2020 angeschlossen hatte. Cheftrainer Christian Held lobte den 30 Jahre alten Forward: "Diese Art von Konstanz ist in dieser Branche eher außergewöhnlich. Sid war einer unserer Aufstiegshelden und auch ein ganz wichtiger Teil in der letzten Saison." | 13.05.2023 19:53