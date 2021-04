Stand: 29.04.2021 21:28 Uhr Rostock Seawolves unterliegen auch bei Artland Dragons

Die Rostock Seawolves haben ihr letztes Auswärtsspiel in der 2. Basketball-Bundesliga verloren. Das Team von Trainer Dirk Bauermann unterlag am Donnerstag bei den Artland Dragons mit 79:80 (43:73) und kassierte damit im fünften Spiel der Aufstiegsrunde die vierte Niederlage. Behnam Yakhchali Dehkordi war mit 16 Punkten bester Rostocker Werfer. Am Sonntag kommt es nun zum abschließenden Duell mit Jena, das im Fernduell mit Leverkusen um Platz eins und damit den Aufstieg in die BBL kämpft. Aufstiegsrunde | 29.04.2021 20:58