Stand: 28.06.2023 17:08 Uhr Rostock Seawolves spielen Qualifikation zum Europe Cup

Die Basketballer der Rostock Seawolves spielen schon im zweiten Jahr ihrer Bundesliga-Zugehörigkeit in einem internationalen Wettbewerb. Wie der Club am Mittwoch mitteilte, wird die Mannschaft von Trainer Christian Held an einem Qualifikations-Turnier für den Fiba Europe Cup teilnehmen. Der Europe Cup ist nach der Euroleague, dem Eurocup und der Champions League der viertwichtigste europäische Wettbewerb. Über das Teilnehmerfeld, den Austragungsort und den Termin des Turniers soll in den kommenden Tagen entschieden werden. | 28.06.2023 17:07