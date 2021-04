Stand: 11.04.2021 09:11 Uhr Rostock Seawolves schließen Hauptrunde als Erster ab

Zum Abschluss der Hauptrunde haben die Zweitliga-Basketballer der Rostock Seawolves am Sonnabend Science City Jena bezwungen. Die Mannschaft von Trainer Dirk Bauermann gewann mit 84:75 (22:18,26:10,22:17,14:30) und festigte den ersten Tabellenplatz. Nach Ende der Hauptrunde kämpfen nun acht Mannschaften um den Aufstieg. In zwei Vierer-Gruppen spielt jeder gegen jeden. Rostock trifft erneut auf Jena, Leverkusen sowie die Artland Dragons. Die beiden Gruppen-Sieger steigen auf. Am kommenden Wochenende geht es los. | 11.04.2021 11:09