Stand: 21.11.2023 22:51 Uhr Rostock Seawolves müssen um Weiterkommen bangen, Towers Hamburg verlieren

Basketball-Bundesligist Rostock Seawolves muss trotz eines Sieges im letzten Gruppenspiel um das Weiterkommen im Fiba Europe Cup bangen. Ein 86:81 (46:35) gegen Jonava CBet reichte Rostock nicht, um die Litauer im direkten Duell noch vom ersten Platz der Gruppe C zu verdrängen. Die Hamburg Towers haben im Eurocup erneut eine Heimniederlage kassiert. Am Dienstagabend unterlag die Mannschaft von Trainer Benka Barloschky in der Inselparkhalle dem Neuling BC Wolves Vilnius aus Litauen mit 71:84 (37:47). | 21.11.2023 22:30