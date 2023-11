Stand: 17.11.2023 23:10 Uhr Rostock Seawolves kassieren in Chemnitz nächste Auswärtsniederlage

Die Rostock Seawolves haben die Erfolgsserie der Niners Chemnitz in der Basketball-Bundesliga nicht beenden können und bleiben auswärts weiterhin ohne Erfolgserlebnis. Beim 75:85 (34:42) am Freitagabend geriet die Mannschaft von Trainer Christian Held früh klar in Rückstand. Sie kämpfte sich zwar mehrmals wieder ran, konnte die vierte Niederlage in der Fremde in dieser Saison letztlich aber dennoch nicht verhindern. Bester Seawolves-Werfer war Derrick Alston mit 26 Punkten. Ergebnisse und Tabelle | 17.11.2023 23:10