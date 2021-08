Stand: 16.08.2021 16:10 Uhr Rostock Seawolves holen Guard Ledoux aus Graz

Die Rostock Seawolves verstärken sich mit Guard Jacob Ledoux. Wie der Basketball-Zweitligist am Montag mitteilte, will der 23 Jahre alte US-Amerikaner nach zwei Jahren beim österreichischen Erstligisten UBSC Graz den nächsten Schritt in seiner Karriere bei den Mecklenburgern machen. Ledoux war am Sonnabend nach Rostock gekommen und bereits einen Tag später mit seinem neuen Team ins Trainingslager nach Litauen gereist. | 16.08.2021 16:10