Stand: 30.04.2021 12:33 Uhr Rostock Seawolves droht Abschluss auf Rang vier

Nach der Pleite bei den Artland Dragons droht den Rostock Seawolves in ihrer Aufstiegsgruppe zur Basketball-Bundesliga ein Abschluss auf dem vierten und damit letzten Rang. Das Team von Trainer Dirk Bauermann hatte am Donnerstag - wie schon zuvor gegen Leverkusen - in der Schlussphase einen möglichen Sieg aus der Hand gegeben und noch verloren (89:90). "Wir haben das Spiel über weite Phasen kontrolliert, aber am Ende haben wir nicht mehr die mentale und körperliche Energie gefunden, um das Spiel zu gewinnen", räumte Bauermann ein. Aufstiegsrunde | 30.04.2021 12:32