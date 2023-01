Stand: 20.01.2023 22:45 Uhr Rostock Seawolves beenden in BBL ihre Niederlagen-Serie

Die Rostock Seawolves haben im Kampf um den Klassenerhalt in der Basketball-Bundesliga einen ganz wichtigen Sieg eingefahren. Die Mecklenburger gewannen beim Tabellenvorletzten Bayreuth 92:83 (39:36) und beendeten damit eine Serie von vier Niederlagen hintereinander. In der Tabelle verbesserte sich der Aufsteiger zunächst auf Rang zehn. Bei den Seawolves fehlte der angeschlagene JeQuan Lewis erneut. In Abwesenheit des Spielmachers glänzte Tyler Nelson mit 23 Punkten. Überblick | 20.01.2023 22:44