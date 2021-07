Stand: 09.07.2021 08:23 Uhr Rostock Seawolves: Kapitän Jost bleibt an Bord

Basketball-Zweitligist Rostock Seawolves hat den Vertrag mit Michael Jost verlängert. Der 32 Jahre alte Kapitän geht damit in seine vierte Saison bei den Mecklenburgern. Jarelle Reichel hingegen wird die Seawolves verlassen. Der 29-Jährige war im November an die Ostsee gekommen und kam in 23 Einsätzen auf durchschnittlich 9,6 Punkte. | 09.07.2021 08:23