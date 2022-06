Stand: 27.06.2022 08:46 Uhr Roßkopf-Sorgen um Ovtcharov-Genesung bis EM-Test

Der unfreiwillige Ausstieg von Tischtennis-Nationalspieler Dimitrij Ovtcharov bei der DM in Saarbrücken bereitet Bundestrainer Jörg Roßkopf Sorgen. "Ich hoffe, dass er nicht zu lange pausieren muss, weil ab Mitte Juli für uns die wichtigen Turniere in Budapest anstehen", sagte Roßkopf. Ovtcharov hatte bei seinem ersten DM-Auftritt seit acht Jahren nach seinem erfolgreichen Auftaktspiel wegen seiner angeschlagenen Gesundheit auf weitere Matches verzichtet. Seinen eigenen Angaben zufolge hat sich der 33-Jährige beim WTT-Turnier in der Vorwoche in Perus Hauptstadt Lima schwer erkältet. | 27.06.2022 08:39